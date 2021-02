Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - verletztes Mädchen nach Unfall, Autofahrer gesucht

Dinslaken (ots)

Am Nachmittag des 27.02.2021 kam es gegen 16.55 Uhr auf der Kasinostraße in Dinslaken-Lohberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Die 7-Jährige war mit zwei weiteren Kindern auf Fahrrädern unterwegs. Im Bereich einer Garagenhofzufahrt kollidierte sie vermutlich mit einem dunklen PKW. Durch die Kollision verletzte die 7-Jährige sich leicht im Gesicht. Der dunkle PKW, der nach Zeugenangaben von einer männlichen Person geführt wurde, entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Hünxer Straße. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zu dem PKW dauern an. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizeiwache in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/622-0 zu melden.

