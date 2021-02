Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Einbruch in Reihenhaus

Bramsche (ots)

Am Donnerstag brachen Unbekannte in ein Reihenhaus am Grammelmoorweg ein. Der oder die Täter gelangten in der Zeit von 09.45 bis 11.30 Uhr über eine Durchgangstür in den rückwärtigen Bereich des Wohnhauses und machten sich anschließend an Fenstern und Türen zu schaffen. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie das Mobiliar, stahlen nach ersten Informationen Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Die Ermittler der Bramscher Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05461/915300 zu melden.

