Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Unbekannter wird bei Einbruchsversuch überrascht und flüchtet

Bohmte (ots)

An der Wehrendorfer Straße versuchte ein Unbekannter am Freitagmorgen in ein Wohnhaus einzubrechen. Der ca. 20 Jahre alte Täter machte sich gegen 02 Uhr an der Eingangstür zu schaffen, als er von einer Wohnungsmieterin überrascht wurde und flüchtete. Beschrieben wurde der Mann als etwa 1,70 bis 1,80m groß und kräftig. Er hatte hellbraune Haare und war mit einer hellbraunen Jacke bekleidet. Die Ermittler der Polizei in Bohmte bitten Zeugen, die im Bereich Wehrendorfer Straße/Bremer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05471/9710 entgegengenommen.

