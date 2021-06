Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210629-1: Werkzeuge und Fahrrad bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Wesseling (ots)

Der Tatverdächtige war bereits polizeibekannt.

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (27. Juni) im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle neben einem Crossbike, einen Bolzenschneider und eine Säge sichergestellt. Zuvor war den Polizisten gegen 21 Uhr ein Fahrradfahrer (36) im Straßenverkehr aufgefallen.

Sie hielten den Mann am Mühlenweg für eine allgemeine Verkehrskontrolle an. Dabei bemerkten die Polizisten, dass der 36-Jährige auf dem Fahrrad eines ortsansässigen Chemiewerks unterwegs war. Außerdem trug er einen Bolzenschneider in einer Tasche sowie eine Säge an seinem Hosenbund bei sich. Die Beamten stellten während der Ermittlungen vor Ort fest, dass der 36-Jährige bereits polizeibekannt ist. Sie fertigten eine Anzeige und stellten das Fahrrad sowie die Werkzeuge sicher. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell