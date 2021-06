Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Traktor überschlägt sich - Fahrer tödlich verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 10.06.2021, gegen 17.10 Uhr, wollte ein 81-jähriger Mann mit seinem Traktor, auf einem unbefestigten landwirtschaftlichen Weg, an der Elbenschwander Ortsstraße, zuvor gemähtes Gras aufladen. Beim Rückwärtsfahren fuhr sich der Traktor nach Sachlage zunächst fest. Beim Rangieren kam der Traktor dann nach rechts von dem Weg ab. In der Folge stürzte der Traktor etwa 5 Meter einen Hang hinunter und überschlug sich dabei. Der 81-Jährige wurde vom Fahrersitz geschleudert und geriet unter den sich überschlagenden Traktor. Hierbei wurde der Mann tödlich verletzt.

