Polizei Münster

POL-MS: Schlafend im Auto und mit Drogen angetroffen

Münster (ots)

Polizisten haben am Donnerstagmorgen (6.5., 0.55 Uhr) am Horstmarer Landweg einen schlafenden, augenscheinlich unter Drogen stehenden, 47-Jährigen in seinem Skoda geweckt.

Ein Zeuge hatte zuvor die Polizei gerufen, da der Motor des geparkten Wagens lief. Der 47-Jährige war kaum wach zu bekommen und wirkte benommen. In seinem Wagen entdeckten die Beamten Drogenutensilien und fanden mehrere Bubbles verkaufsfertiger Drogen. Diese stellten die Beamten sicher. Auch den Autoschlüssel nahmen sie ihm vorsorglich ab. Den 47-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell