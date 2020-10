Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei sucht Täter nach mutwilligen Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Hamm-Herringen / Hessen (ots)

Am Sonntag, 25. Oktober, kam es zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungsdelikten an Personenkraftwagen. Im Tatzeitraum von 4.45 Uhr bis 12.15 Uhr wurden insgesamt 15 Autos mutwillig durch teilweise tiefe Lackkratzer beschädigt. Von den beschädigten Fahrzeugen standen neun in der Hermann-Hölzel-Straße und jeweils drei in der Ostfeldstraße und Jägerstraße.

An der Rosa-Luxemburg-Straße zerstachen Unbekannte im gleichen Tatzeitraum die Reifen von insgesamt drei geparkten Fahrzeugen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

