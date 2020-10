Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisierter Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Am Samstagabend (24. Oktober) wurde ein 42-jähriger Fahrrradfahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall auf der Mansfelder Straße leicht verletzt. Er hatte zuvor gegen 20.30 Uhr die Straße in Richtung stadtauswärts befahren, als er in Höhe der Haus Nummer 52 mit dem Außenspiegel eines geparkten Autos zusammen stieß. Hierbei kam er zu Fall. Da in der Atemluft des Radfahrers Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ihm auf der Polizeiwache Mitte eine Blutprobe entnommen. Es entstand Sachschaden. (es)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell