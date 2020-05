Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Sportlerheim am Asterstein

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 14.05.2020, 0.45 Uhr bemerkte ein Zeuge zwei Personen im Bereich des Sportlerheims der SV Reinhardts Elf in Koblenz, Lindenallee 51. Als sich der Zeuge den Personen näherte und diese ansprach, traten sie unerkannt die Flucht an. Bei der Kontrolle des Sportlerheims wurde festgestellt, dass die Täter die hintere Eingangstür aufgehebelt hatten. Im Gebäude wurde dann mit brachialer Gewalt ein Zigarettenautomat aufgebrochen, aus dem Geld und Zigaretten gestohlen wurden. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690, entgegen.

