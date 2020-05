POL-PPKO: Unfallflucht in der August-Horch-Straße in Koblenz - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Koblenz

Am Dienstag, 12.05.2020, ereignete sich um 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Rechtskurve vor der Zufahrt zum Kino in der August-Horch-Straße in Koblenz. Der Fahrer eines anthrazitfarbenen VW-Golf war dort auf der rechten Spur, aus Richtung B9 kommend, in Richtung Handwerkskammer unterwegs. In der Kurve fuhr dann ein dunkler Pkw, der auf der mittleren Fahrspur in gleicher Richtung unterwegs war, auf den vorausfahrenden Golf auf. Während der Geschädigte nach einigen Metern am rechten Fahrbahnrand anhielt, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Golf wurde der linke Heckbereich beschädigt. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911, in Verbindung zu setzen.

