Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motocross-Motorrad entwendet

Hamm-Uentrop (ots)

In der Zeit von 20.30 Uhr bis 21.45 Uhr, wurde am Samstag, 24. Oktober, eine Enduro in der Karl-Koßmann-Straße entwendet.

Das weiße Motorrad mit roten Verzierungen des Herstellers KTM stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz der Eishalle.

Bei Hinweisen zu der entwendeten Maschine wenden Sie sich an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (mg)

