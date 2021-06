Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210630-1: Sachbeschädigung auf der Storchenwiese

Elsdorf (ots)

Unbekannte beschädigten Bäume, die Bürger zwischen dem Grouvener Weiher und dem Sportplatz südlich der Ortschaft Grouven gepflanzt hatten.

An der sogenannten "Storchenwiese" haben Bürgerinnen und Bürger nach Angaben der Stadt Elsdorf in den Jahren 2020 und 2021 mehrere Bäume unter Beteiligung von Bürgern gepflanzt und zur Dokumentation einer Patenschaft mit Namensplaketten versehen.

Mitarbeiter des Bauhofs hatten am Montagmorgen (28. Juni) zahlreiche umgeknickte, beziehungsweise abgerissene Bäume vorgefunden. Ferner waren die Plaketten von den Bäumen abgerissen. Darüber hinaus haben diverse Meldungen von Bürgern die Stadtverwaltung und den Bauhof erreicht.

Ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs schaute sich den Schaden vor Ort an. Die Beschädigungen an 12 Bäumen und 25 Namensschildern sind vermutlich am Freitagabend (25. Juni) um 22 Uhr durch eine etwa zehnköpfige Gruppe junger Männer und Frauen verursacht worden. Die Gruppe habe die Wiese mit einem weißen Toyota, einem weißen 50er Roller, einem schwarzen und einem weißen 125er Roller aufgesucht, so der Wortlaut eines unbekannten Zeugen.

Die Zentrale Anzeigenbearbeitung (ZentrAB) der Polizei Rhein-Erft hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet den unbekannten Hinweisgeber sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich umgehend unter Telefon 02233 52-0 oder auch per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

