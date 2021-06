Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210629-3: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 264n

Kerpen (ots)

Ein Autofahrer (20) geriet mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Auto zusammen.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Wagen eines 20-Jährigen am Dienstagnachmittag (29. Juni) gegen 14.10 Uhr auf der Bundesstraße (B) 264n in den Gegenverkehr. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 20-jährige Nörvenicher auf der B264n aus Kerpen in Richtung B477 nach Blatzheim. Sein Auto prallte zunächst gegen einen entgegenkommenden LKW und anschließend frontal gegen einen dahinter folgenden Wagen eines 53-Jährigen aus Nörvenich. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Hinweise ergaben, dass der 20-jährige Unfallverursacher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobenentnahme erfolgte.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die noch andauernde Unfallaufnahme wird derzeit der Verkehr im Bereich der K17/B264n und B477/B264n abgeleitet. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell