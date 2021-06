Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210630-3: Senior an Bankautomat bestohlen - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Als sich das Geldausgabefach öffnete, zog der unbekannte Täter die Geldscheine aus dem Automaten.

Der Geschädigte (82) hat am Sonntagmittag (27. Juni) gegen 13 Uhr Bargeld an dem Geldautomaten einer Bankfiliale in Bergheim abgehoben. Dabei beraubte ihn ein unbekannter Täter. Die Polizei Rhein-Erft sucht nach Zeugen, die die Tat sowie den bislang unbekannten Täter an oder in der Bankfiliale der Volksbank an der Hauptstraße beobachtet haben.

Der Senior beschrieb den circa 170 bis 175 Zentimeter großen und schlanken Mann als circa 20 bis 25 Jahre alt. Er habe ein gepflegtes Erscheinungsbild sowie kurze bis mittellange, dunkelblonde Haare. Bei seiner Frisur sei ein Scheitel zu erkennen. Er habe zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke, eine Jeans sowie dunkle Schuhe getragen. Außerdem habe er eine Umhängetasche in den Farben Schwarz und Braun mitgeführt.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand habe der Unbekannte auf einer Fensterbank im Vorraum der Bankfiliale gelegen, als der Senior das Ladenlokal betrat. Der 82-Jährige habe den Geldautomaten bedient. Beim Öffnen des Ausgabefachs habe sich der Unbekannte dem Senior plötzlich genähert und nach den ausgezahlten Geldscheinen gegriffen. Als der Senior versuchte sein Bargeld zurückzubekommen, riss sich der Täter los. Mit seiner Beute flüchtete er über die Hauptstraße in Richtung Aachener Tor. Dann wechselte er die Laufrichtung und verschwand in Richtung Bahnstraße.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen sich bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Barabhebungen an einem Geldautomaten sind vertrauliche Vorgänge. Achten Sie bitte auf Ihr Umfeld und geben Sie ihre Geheimnummer nur ein, wenn Sie alleine im Vorraum der Bank sind. Halten Sie aus Respekt bitte auch Abstand zu anderen Bankkunden, die gerade Abhebungen durchführen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell