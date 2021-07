Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210701-1: Einbrüche in Blumengeschäft und Imbiss

Frechen (ots)

Die Polizei Rhein-Erft sucht nach Zeugen.

Innerhalb von rund 24 Stunden sind Unbekannte im Stadtgebiet Frechen auf der Hauptstraße in zwei Geschäfte eingebrochen. Die Kriminalpolizei Rhein-Erft hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen.

Zwischen Dienstag (29. Juni) 19 Uhr und Mittwoch (30. Juni) 7.30 Uhr verrückten Täter an der Eingangstür eines Blumengeschäfts mit Gewalt eine Holzspanplatte. Durch den entstandenen Spalt stiegen sie in das Geschäft ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten sie Bargeld. Der 27-jährige Geschädigte bemerkte den Einbruch sowie den Diebstahl am Mittwochmorgen.

Am Donnerstag (1. Juli) meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei Rhein-Erft gegen 2 Uhr den Einbruch in einen Imbiss. Die eintreffenden Polizeibeamten fanden während ihrer Anfahrt auf dem 'Platz der Deutschen Einheit' eine Geldkassette und eine zerstörte Kaffeemaschine. Als sie an dem von dort circa 30 Meter entfernten Tatort ankamen, stellten sie fest, dass die Eingangstür des Geschäfts mit einem Gegenstand eingeworfen worden war. Zudem haben der oder die Täter laut derzeitigem Sachstand mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt. Da die Polizisten den Imbissbetreiber weder telefonisch, noch persönlich erreicht hatten, veranlassten sie zwecks Eigentumssicherung das Verschließen der zerstörten Eingangstür.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die Beobachtungen zu einem dieser Fälle gemacht haben und Hinweise zu dem oder den geflüchteten Tätern geben können, das zuständigen Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell