POL-REK: 210701-2: Einbrecher stand im Schlafzimmer - Zeugen gesucht

Der Unbekannte betrat das Zimmer der schlafenden Senioren (71/72) und konnte flüchten.

Die Bewohner eines Hauses an der Peringser Straße in Glesch befanden sich im Schlafzimmer, als die 71-Jährige am Donnerstagmorgen (1. Juli) um 02.55 Uhr durch knarzende Geräusche der Treppe zum ersten Obergeschoss geweckt wurde. Eigenen Angaben zufolge öffnete ein Unbekannter die Tür, worauf die Seniorin ihren Mann wecken wollte. Der Einbrecher betrat das Schlafzimmer, die Seniorin schrie lauthals und der Täter flüchtete die Treppe hinunter auf die Straße.

Der Einbrecher ist circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Sein geschätztes Alter liegt bei 20 bis 25 Jahren. Er trug eine kurze graue Hose und ein dunkles Shirt. Er erbeutete beide Geldbörsen der Rentner samt Debitkarten, Führerscheinen und Bargeld.

Polizisten fanden an der Hauseingangstür deutliche Hebelspuren. Innerhalb des Hauses hat der Täter nach derzeitigem Sachstand sämtliche Räume betreten und Schubladen durchwühlt.

Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Täter und seiner Fluchtrichtung angeben können, sich telefonisch unter 02233 52-0 oder auch per Email unter poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät:

Machen Sie in solchen Schreckmomenten auf sich aufmerksam und sprechen Sie den Täter gezielt an. Vermeiden Sie die körperliche Auseinandersetzung mit dem Unbekannten. Informieren Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110 und geben Sie hierbei Details zum Täter an. Diese Informationen können bei der eingeleiteten Fahndung nach dem Täter hilfreich sein. (bm)

