Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Explosion in Lagerhalle

Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (01. August) gegen 10:28 Uhr kam es in der Humboldtstraße in einer Lagerhalle eines Körperpflegeproduktionsbetriebes zu einer Explosion. Ein 53-jähriger Mitarbeiter wurde schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Gebäudeschaden entstand nicht, lediglich Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Während des Einsatzes der Feuerwehr wurde die Humboldtstraße zwischen der Lothringer Straße und Langenicher Ring gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ursache steht derzeit nicht fest. Der Ereignisort wurde beschlagnahmt. (dh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell