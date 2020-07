Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brake: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum vom 25.07.2020, 18:00 Uhr, bis zum 26.07.2020, 07:30 Uhr, wird in 26919 Brake, Raiffeisenstraße in Höhe der Hausnummer 38, der ordnungsgemäß geparkte Transporter, Citroen, des Geschädigten durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Der weiße Transporter, der am Fahrbahnrand abgestellt war, wurde vermutlich im Vorbeifahren entlang der linken Fahrzeugseite beschädigt. Bei dem unfallverursachendem Fahrzeug handelt es sich mutmaßlich um einen Skoda. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Gegen den Unfallverursacher wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. Kasseck, POK

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

