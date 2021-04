Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Elektrofahrrad gestohlen

Bocholt (ots)

Diebe hatten es am Sonntag in Bocholt auf ein Pedelec abgesehen. Die Täter entwendeten ein Elektrofahrrad, das verschlossen vor einem Haus an der Moltkestraße gestanden hatte. Die Unbekannten erbeuteten ein granitgraues Damenrad mit roten Farbakzenten von Typ Celona E-Bike City. Die Tatzeit liegt zwischen 11.05 Uhr und 14.45 Uhr. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit der Kripo in Bocholt in Verbindung setzen.

