Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Ford Kuga entwendet

Raesfeld (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag in Raesfeld ein Auto gestohlen. Der entwendete blau lackierte Ford Kuga mit BOR-Kennzeichen hatte vor einem Wohnhaus am Langenkamp gestanden. Wie die Täter ans Fahrzeug gelangt sind, ist noch unklar. Möglicherweise haben sie die funkgesteuerte Keyless Go-Verriegelung des Wagens manipuliert. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell