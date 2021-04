Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Fahrzeugtechnik gestohlen

Rhede (ots)

Das Lenkrad, das Multimediasystem und ein Touchpanel haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Rhede aus einem Fahrzeug entwendet. Das Geschehen spielte sich am Alten Postweg ab: Die Täter hatten sich an einem BMW zu schaffen gemacht, der dort geparkt war. Wie sie ins das Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

