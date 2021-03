Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - An drei PKW die Scheibe eingeschlagen

Kleve (ots)

Am Wochenende kam es in Kleve zu drei Diebstählen aus PKW. In der Zeit zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Samstag (13. März 2021), 13:00 Uhr, haben unbekannte auf dem Friedrich-Ebert-Ring die Scheibe eines Weißen Rover Mini eingeschlagen. Der Wagen war am Fahrbahnrand auf Höhe der Stresemannstraße abgestellt. Aus dem Fahrzeug wurden zwei Rucksäcke der Marke Burton entwendet. Auf der nahegelegenen Albersallee zerstörten sie in der gleichen Nacht die Scheibe einer schwarzen Mercedes A-Klasse, um sich Zugriff auf den Innenraum zu verschaffen. Sie stahlen mehrere Sonnenbrillen und Warensendungen aus dem Auto.

Sonntag (14. März 2021) zwischen Mitternacht und 07:45 Uhr wurde zudem die Scheibe eines schwarzen VW Passat in Donsbrüggen eingeschlagen. Der Pkw stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Kranenburger Straße. Hier machten die Diebe allerdings keine Beute.

In allen drei Fällen bittet die Kripo Kleve um Hinweise aus der Bevölkerung, die unter 02821 5040 entgegengenommen werden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell