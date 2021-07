Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210701-4: Senior an Bankautomat bestohlen - Täter identifiziert

Bergheim (ots)

Ermittlungen der Kriminalpolizei führten schnell zur Identifizierung eines Tatverdächtigen.

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 3 vom 30. Juni https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4956543

Anhand polizeiinterner Ermittlungen haben Kriminalbeamte die Identität eines Tatverdächtigen (22) geklärt. Polizisten hatten den bereits wegen Eigentumsdelikten Polizeibekannten auf Fotos einer Überwachungskamera erkannt. Dem 22-Jährigen wird vorgeworfen, am Sonntagnachmittag (27. Juni) an einem Bankautomaten in Bergheim einen Rentner (82) bestohlen zu haben.

Der Tatverdächtige hat keinen festen Wohnsitz. Die Fahndung nach ihm läuft. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls dauern an. (he)

