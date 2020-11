POL-PDWO: Worms - Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Polizeidirektion Worms

Gestern, im Laufe des Nachmittags ist in Worms-Herrnsheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Während der Abwesenheit der Bewohner hebelt unbekannter Täter die Terrassentür des Anwesens in der Straße Am Kirchberg auf und gelangt so ins Objekt. Bei seiner Rückkehr, kurz nach 19 Uhr, findet der Hausbewohner die geöffnete Tür zur Terrasse vor und verständigt die Polizei. Möglicherweise wurde der Täter gestört, da nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet oder im Haus verändert ist.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern. Ihre Polizei berät Sie kostenfrei, kompetent und produktneutral. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie zuhause und prüfen die Schwachstellen an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an:

Polizeipräsidium Mainz Zentrale Prävention Sachbereich 15 Telefon: 06131/65-3390 Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de Internet: https://s.rlp.de/PnO

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Worms.

