Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vereinsheim aufgebrochen

53881 Euskirchen-Frauenberg53881 Euskirchen-Frauenberg (ots)

Mehrere Arbeitsmaschinen entwendeten Diebe bei einem Einbruch in ein Vereinsheim an der Straße "In den Weiden". In der Nacht zu Dienstag betraten Unbekannte das Vereinsgelände und nach mehreren Fehlerversuchen gelang ihnen der Aufbruch einer Zugangstür. Aus den Räumlichkeiten nahmen sie mehrere dort gelagerte Arbeitsgeräte mit.

