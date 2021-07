Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210702-3: Jugendliche nach Sturz von Mofa schwerverletzt

Pulheim (ots)

Bei einer Lenkbewegung rutschte die 16-Jährige mit ihrem Mofa aus.

Am Donnerstag (1. Juli) ist eine Jugendliche (16) in Stommeln von ihrem Mofa gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Jugendliche in ein Krankenhaus.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 16-Jährige zuvor gegen 9.45 Uhr die Neusser Gasse. Als sie einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen wollte, stürzte sie. Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um die Jugendliche und brachten sie zwecks stationärer Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell