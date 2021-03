Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsdiebstahl in Café

Mainz (ots)

Mittwoch, 17.03.2021, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 18.03.2021, 00:57 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in ein Café in der Mainzer Altstadt eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf, durchwühlten die Räumlichkeiten und öffneten gewaltsam eine Kasse sowie eine Spendendose. Eine aufmerksame Anwohnerin hörte Geräusche aus dem Café und verständigte die Polizei. Der entwendete Geldbetrag ist noch unbekannt. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell