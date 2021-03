Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 86-Jährige bestohlen

Stadecken-Elsheim (ots)

Dienstag, 16.03.2021, 11:25 Uhr

Am Dienstagmittag hat eine 86-Jährige eine Tasche über die Griffe ihres Rollators gehängt, um eine Zeitung aus einem Briefkasten in der Schulstraße in Stadecken-Elsheim zu holen. In diesem Moment kam ein Mann, griff sich die Tasche und entfernte sich in Richtung Effengraben. Der Täter konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht festgestellt werden.

Personenbeschreibung:

- schwarz/grau gekleidet - 16 - 18 Jahre - dunkle Winterjacke mit Kapuze - schwarzer Mundschutz

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell