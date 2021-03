Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung 13.03.2021, 21:40 Uhr, Heidesheimer Straße, 55257 Budenheim

Budenheim (ots)

Der Samstagabend endete für einen 37-Jährigen mit Gesichtsverletzungen und einem Krankenhausaufenthalt. Gegen 21:40 Uhr gerät der spätere Geschädigte in eine verbale Streitigkeit mit einem 26-Jährigen Mann aus Budenheim. Hintergrund des Streits ist nach ersten Erkenntnissen eine vorausgegangene Unterhaltung des 37-Jährigen mit der Freundin des 26-Jährigen. Im Verlauf des Streitgesprächs, was auf offener Straße stattfindet, schlägt der 26-Jährige auf den 37-Jährigen ein, der hierdurch zu Boden fällt, im Gesichtsbereich verletzt wird und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden muss. Der 26-Jährige Täter muss sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten, die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen aufgenommen.

