POL-PPMZ: Mainz - Nackenheim, Ermittlungen dauern an - Tat wird als gefährliche Körperverletzung eingestuft

Mainz (ots)

Die Ermittlungen in Zusammenhang mit dem Angriff auf einen 23-Jährigen am Dienstagnachmittag am Nackenheimer Bahnhof dauern an. Der 23-Jährige wurde laut Zeugen, gegen 16:30 Uhr von mehreren Personen angegriffen und dabei schwer verletzt. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4860174)

Mittlerweile steht fest, dass der Geschädigte bei dem Angriff mit einem Messer verletzt wurde. Die Verletzung im Bereich des Oberkörpers erwies sich als nicht akut lebensgefährlich, machte aber dennoch einen stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus notwendig. Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wurde das Delikt als "Gefährliche Körperverletzung" gemäß § 224 Strafgesetzbuch eingestuft. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Kriminaldienst der Polizeiinspektion Oppenheim unter Einbindung des K 11 der Kriminaldirektion Mainz fortgeführt.

Die Auswertung und Bewertung gesicherter Spuren, erster Zeugenaussagen und den Angaben des Geschädigten dauern derzeit noch an. Die Polizei Oppenheim bittet Personen, welche Angaben zum Tathergang oder zu möglichen Hintergründen machen können, sich bei der Polizeiinspektion Oppenheim per Tel.: 06133 - 933 -100 oder Mail pioppenheim@polizei.rlp.de zu melden.

