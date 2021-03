Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Nackenheim - Angriff auf 27-Jährigen, Kriminalpolizei Mainz ermittelt - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz (ots)

Am Dienstagnachmittag wird ein 27-jähriger Nackenheimer von bislang unbekannten Personen angegriffen und dabei schwer verletzt. Der 27-Jährige befindet sich in stationärer Behandlung. Es besteht keine Lebensgefahr.

Nach bisherigem Erkenntnisstand ist es am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Nackenheim zu dem Angriff auf den Nackenheimer gekommen. Bislang geht die Polizei von fünf Personen aus, die an dem Angriff beteiligt waren. Nach ihrer Tat flüchteten die Täter mit einem nicht näher beschriebenen Fahrzeug in noch unbekannte Richtung. Bei dem Angriff wurde der 27-Jährige schwer verletzt und durch Ersthelfer noch am Tatort versorgt. Später wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Durch die Polizei wurden sofort umfangreiche Fahndungs- und Spurensicherungsmaßnahmen eingeleitet. Die Ermittlungen hat das für Kapitaldelikte zuständige Kommissariat K 11 übernommen. Sowohl Fahndungsmaßnahmen als auch Ermittlungen werden zielgerichtet gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Mainz fortgeführt.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder weitergehende Informationen zur Verfügung stellen können, sich mit der Kriminalpolizei Mainz, Tel.: 06131 - 65 3633 in Verbindung zu setzen.

