Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim, Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Tatverdächtiger kontrolliert

Mainz (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es der Polizei gelungen, eine tatverdächtige Person in Mainz-Hechtsheim zu kontrollieren.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete in der späten Nacht, in der Neuen Mainzer Straße, eine ältere, männliche Person, welche gerade ein Auto zerkratzt. Zivilpolizisten können diesen, aufgrund der schnellen Verständigung, noch in der unmittelbaren Nähe des Tatortes anhalten und kontrollieren. In Tatortnähe wird das mögliche Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt.

Der Tatverdächtige wird nach einer Vernehmung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung aus der polizeilichen Obhut entlassen.

Mit dieser Tat sind der Polizei mittlerweile 108 Fälle von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Stadtteil Hechtsheim, bekannt geworden.

Die Polizei bittet Anwohner der betroffenen Straßenzüge, weiterhin aufmerksam zu bleiben und verdächtige Wahrnehmungen sofort über den Polizei Notruf mitzuteilen. Zur Anzeigenerstattung kann die Polizeiinspektion Mainz 3, Tel.: 06131 - 65 4310 kontaktiert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell