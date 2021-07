Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW und zwei verletzten Personen, Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 18- jähriger aus Hürth befuhr am Samstagabend (03.07.2021, gegen 18.20 Uhr) die Friedrich-Ebert-Straße in Hürth in Fahrtrichtung Krankenhausstraße.

In Höhe der Kreuzstraße verlor der Fahrzeugführer, ohne erkennbare Einwirkung von außen, auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW kollidierte mit einem Laternenmast, überschlug sich um die Längsachse und blieb auf der Friedrich-Ebert-Straße auf dem Dach liegen.

Der 18- jährige aus Hürth und sein 19- jähriger Beifahrer konnten sich aus dem Fahrzeug befreien und wurden verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Am PKW entstand ein Schaden von geschätzt achttausend Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme blieb die Friedrich-Ebert-Straße für die Dauer von 1,5 Stunden gesperrt.

Warum der 18- jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen des Verkehrskommissariats.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an das Verkehrskommissariat zu melden. (rl)

