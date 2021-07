Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Unter Drogeneinfluss in den Vorgarten gefahren -Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht zu Sonntag (04.07.2021) befuhr ein 23 - jähriger Fahrzeugführer aus Bergheim mit einem PKW gegen 03:00 Uhr die Sandstraße in Quadrath-Ichendorf vom Auerweg kommend in Richtung Fischbachstraße. Im Verlauf der Straße kam der 23 - jährige nach links von der Fahrbahn ab. Nach dem der Wagen eine 50 cm hohe Gartenmauer durchbrochen hatte, kam er im Vorgarten zum Stehen. Der Wagen wurde durch den Aufprall schwer beschädigt. Umher fliegende Mauerteile beschädigten zudem einen in der Grundstückseinfahrt stehenden PKW. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum bei dem 23 - jährigen Fahrer. Nach einem positiven Drogenvortest wurde dem Fahrzeugführer auf der Wache Bergheim eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Schaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. (az)

