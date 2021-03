Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Westerburg (ots)

Am Samstag, den 13.03.2021, gegen 12:45 Uhr, parkte ein Pkw mit Anhänger gegenüber des Hagebaumarktes in Westerburg am Fahrbahnrand, als sich der Anhänger löste und in ein auf dem Geländes des Baumarktes geparktes Fahrzeug prallte. Dabei entstand ein nicht unerheblicher Schaden an dem Fahrzeug. Der Fahrer stieg daraufhin aus seinem Pkw, schaute sich den Schaden an und schob den Hänger zurück. Nachdem er den Anhänger wieder an seinem Fahrzeug angekoppelt hatte, fuhr er, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, stadtauswärts davon. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen hellblauen Pkw der Marke Citroen, vermutlich Berlingo, und einen auffälligen 750 kg Anhänger mit orangefarbener Plane und der Aufschrift "OBI" gehandelt haben. Es sind lediglich Fragmente des Kennzeichens vom Pkw bekannt. Eine Personenbeschreibung liegt ebenfalls vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Westerburg.

