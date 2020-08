Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Samstag, 01.08.2020, 19:10 Uhr bis 19:15 Uhr

Am Samstagabend parkt ein 19-jähriger Fahrer sein Auto in der Mittleren Bleiche auf der linken Fahrbahnseite in Richtung Zorngasse. Gegen 19 Uhr fährt eine bislang unbekannte Person aus einer Ausfahrt und biegt nach links in die Mittlere Bleiche ein. Dabei touchiert sie mit der linken Fahrzeugseite den rechten Bereich der Heckstoßstange des geparkten Fahrzeugs und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der 19-Jährige kann den Unfallhergang beobachten, das Kennzeichen jedoch nicht ablesen. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen weißen SUV der Marke Mercedes oder BMW handeln, der durch eine circa 40-jährige Frau mit blonden langen Haaren geführt wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

