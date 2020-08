Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Brand im Mombacher Unterfeld

Mainz (ots)

(Mainz-Mombach) Am Sonntag, 02.08.20, um 01.40 Uhr gehen mehrere Notrufe über einen Brand in den Mombacher Kleingärten im Unterfeld nahe der Mainzer Landstraße ein. Vor Ort wird festgestellt, dass das Gartenhäuschen einer 48-Jährigen in Vollbrand steht. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar, vermutlich ein technischer Defekt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Mainzer Polizei unter 06131-65-4210 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 06131-65-3335



Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell