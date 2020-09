Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Overhetfeld: Transporter kippt nach Unfall auf Seite - mehrere Menschen leicht verletzt

Niederkrüchten-Overhetfeld (ots)

Am Mittwoch um 15.10 Uhr beabsichtigte eine 39-jährige Elmpterin auf der Overhetfelder Straße, ihren Pkw in eine Garage zu fahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit war jedoch der Rückwärtsgang eingelegt und die Frau fuhr auf die Straße. Hier stieß sie mit einem Kleintransporter zusammen, der auf die Seite kippte. Bei den Unfall wurden ein Kind in dem Pkw, sowie die drei Insassen des Kleintransporters leicht verletzt. /wg (682)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell