Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210705-2: Folgenschwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Hürth (ots)

Ein 31-Jähriger ist bei den Zusammenstoß so schwer verletzt worden, dass er in eine Uniklinik gebracht werden musste.

Ein 59-jähriger Autofahrer fuhr am Sonntagabend (4. Juli) um 18.50 Uhr auf der vorfahrtberechtigten Industriestraße (L103) in Fahrtrichtung Frechener Straße. Zeitgleich fuhr ein 31-jähriger Autofahrer auf der untergeordneten Dr. Krauß Straße in Richtung Industriestraße, missachtete die Vorfahrt des 59-Jährigen und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Anschließend schleuderten beide über die Fahrbahn auf den gegenüberliegenden Geh- und Radweg. Der Wagen des 59-Jährigen stieß gegen einen Verkehrszeichenmast, welcher abbrach. In der Folge prallte das Auto gegen eine Grundstücksmauer. Der 59-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Anwohner kümmerten sich um ihn. Der Wagen des 31-jährigen Unfallverursachers schleuderte nach dem Zusammenstoß ebenfalls gegen eine Grundstücksmauer. Der 31-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Sein Fahrzeug wurde durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge linksseitig erheblich deformiert.

Eine zufällig an der Unfallstelle anwesende Ärztin versorgte den Schwerverletzten zusammen mit der Werksfeuerwehr des Chemieparks Knapsack. Eine Notärztin übernahm die Behandlung und brachte ihn mit einem Rettungswagen in eine Uni-Klinik. Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Die Feuerwehr öffnete den Motorraum des Unfallwagens des 59-Jährigen und löschte den entstandenen Brand.

Während der Unfallaufnahme war die Industriestraße bis 22.30 Uhr für den Verkehr vollständig gesperrt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kölner Polizei unterstützte die Beamten vor Ort bei der Unfallaufnahme. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell