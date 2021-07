Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210705-4: Unbekannter ließ Fluchtfahrzeug zurück

Kerpen (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu einem flüchtigen Autofahrer machen können.

Ein Streifenwagen, besetzt mit einer Polizistin und einem Polizisten, bog am Montagmorgen (5. Juli) gegen 3.10 Uhr vom Europaring in die Straße "Am Gewerbehof" ab, um ein dort in die Sackgasse einfahrendes Auto mit polnischen Kennzeichen zu überprüfen. Nach dem Einschalten des Blaulichts wendete der Skoda, streifte den Funkstreifenwagen linksseitig und fuhr in unbekannte Richtung davon. Der Streifenwagen war nach dem Zusammenstoß aufgrund eines Schadens an der Achse nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung fanden weitere Beamte den Wagen etwa 500 Meter weiter abgestellt und verlassen im Wendehammer der Siemensstraße auf. Den dunklen Skoda Octavia mit polnischen Kennzeichen stellten die Beamten sicher und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Das Verkehrskommissariat in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat zur tatrelevanten Zeit einen Mann gesehen, der von der Siemensstraße weiter flüchtete. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 02233 52-0 oder auch per Email an poststelle.rhein-rhein-erft@polizei.nrw.de entgegen. (bm)

