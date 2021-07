Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210706-3: Auto kam nach Verkehrsunfall in Maisfeld zum Stillstand

Bedburg (ots)

Bei einer Kollision zweier Autos wurden eine 28-Jährige und ein 71-Jähriger verletzt.

Die Polizei Rhein-Erft nahm am Montag (5. Juli) einen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße (K) 37 auf. Eine 28-Jährige fuhr ersten Erkenntnissen zufolge gegen 18 Uhr mit ihrem Peugeot von Bedburg in Richtung Kirchtroisdorf. In Höhe der Kreuzung von K 37 und K 38 kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mercedes-Benz, der aus Richtung Oppendorf links auf die K 37 in Richtung Bedburg abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß kam die 28-Jährige mit ihrem Auto links von der Fahrbahn ab. Erst in einem Maisfeld kam ihr Wagen zum Stehen. Rettungskräfte brachten die 28-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 71-Jährige verletzte sich leicht. Die Fahrzeuge der beiden Unfallbeteiligten wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell