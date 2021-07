Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall beim Linksabbiegen - Jugendlicher Kradfahrer leicht verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Eichstätte, Einmündung Theodor-Heuss-Ring Donnerstag, 08.07.2021, 13:00 Uhr

NORTHEIM(da) - Ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in der Eichstätte am gestrigen Mittag gegen 13:00 Uhr glücklicherweise nur leicht verletzt. Eine 53-jährige Northeimerin wollte mit ihrem PKW vom Theodor-Heuss-Ring nach links in die Eichstätte einbiegen und übersah hierbei den von links kommenden Northeimer Jugendlichen. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 3.000EUR, bei dem Kraftrad entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell