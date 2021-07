Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Taschendiebstahl im Supermarkt - 100EUR entwendet

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße

Donnerstag, 08.07.2021, gegen 15:30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Ein Unbekannter hat am gestrigen Nachmittag in einem Supermarkt in der Göttinger Straße eine ortsansässige 64-Jährige bestohlen. Die Frau hatte ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt und nichts Verdächtiges bemerkt. Erst an der Kasse stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Neben den üblichen Papieren waren auch ca. 100EUR Bargeld weg. Die Polizei rät, Taschen niemals unbeaufsichtigt zu lassen und Geldbörsen möglichst immer in verschlossenen Innentaschen dicht am Körper zu führen. Hand- und Umhängetaschen sollten möglichst verschlossen an der Körpervorderseite getragen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell