Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall am Kreisel - Drei PKW beschädigt, eine Person verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße, Zufahrt Herrmann Teuteberg Kreisel Mittwoch, 07.07.2021, 16:55 Uhr

NORTHEIM(da) - Vermutlich aus Unachtsamkeit hat ein 25-Jähriger am gestrigen Nachmittag gegen 16:55 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt und eine Person leicht verletzt wurde. Der Northeimer hatte in der Zufahrt zum Herrmann Teuteberg Kreisel übersehen, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten mussten. Er fuhr mit seinem PKW auf den vor ihm fahrenden Renault auf und schob diesen auf den davor stehenden PKW Opel. Hierbei wurde der 24-jährige Fahrer des Renaults leicht verletzt. Der Sachschaden an allen drei PKW beläuft sich auf mind. 5.000EUR.

