Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bevertalstraße

Mittwoch, 07.07.2021 14:40 Uhr und 23:30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Gegen 23:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Northeim am gestrigen Mittwoch in der Bevertalstraße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle eine 25-jährige Frau aus dem Bereich Hardegsen. Da sie neurologische Auffälligkeiten zeigte, wurde ein Drogentest durchgeführt. Dieser verlief positiv, zudem konnten im Fahrzeug geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Frau erwartet nun neben einem Fahrverbot auch ein Strafverfahren, die Weiterfahrt wurde untersagt. Zufälligerweise fand an der gleichen Stelle bereits um 14:40 Uhr eine andere Verkehrskontrolle statt: Hierbei stellte sich bei einem 72-Jährigen aus Nörten-Hardenberg heraus, dass er sein Fahrzeug alkoholisiert geführt hatte. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell