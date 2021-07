Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wiederholte Streitigkeiten enden in häuslicher Gewalt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 07.07.2021, 12:45 Uhr

Am Mittwochmittag, den 07.07.2021, riefen zum wiederholten Mal Personen aus der Nachbarschaft der Mühlenbergstraße die Polizei, weil sich ein dort wohnendes Pärchen so lautstark stritt, dass sie Angst hatten, dass der Mann der jungen Frau etwas antun würde. Die eingesetzte Polizei traf in der Wohnung der Verursacher zunächst auf die 22jährige Bewohnerin und fand dann im weiteren Verlauf ihren 24jährigen Freund, der sich vor den Beamten im Kleiderschrank versteckt hatte, im Schlafzimmer. Bei der Sachverhaltsaufnahme kam heraus, dass sich das Pärchen erst verbal gestritten hatte, der junge Mann dann aber gegenüber seiner Freundin handgreiflich geworden war. Die Polizeibeamten verwiesen den Mann daraufhin für mehrere Tage der Wohnung. Hier darf er sich aufgrund eines bestehenden Hausverbotes durch den Vermieter sowieso nicht mehr aufhalten. Zudem wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Aggressor, wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Beleidung eingeleitet, da er die eingesetzten Polizeibeamten während des Einsatzes auch noch mehrfach verbal beleidigte.

