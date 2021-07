Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 07.07.2021; 17:50 Uhr

Am Mittwoch, den 07.07.2021, befuhr eine 31jährige Frau mit ihrem Mini-Cooper die K 510, aus Rtg. Einbeck kommend, in Rtg. Dassensen. Kurz vor der Einmündung des landwirtschaftlichen Verbindungsweges nach Hullersen, kam die aus Wellersen stammende Frau mit ihrem Pkw aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Anschließend durchfuhr sie mehrere Meter den Böschungsraum und stieß gegen eine Straßenuntermauerung. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw mehrfach, kam dann aber im weiteren Verlauf im Bereich der Böschung wieder auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitt durch den Unfall nur leichte Verletzungen, die durch Rettungskräfte vor Ort behandelt werden konnten. Am Pkw entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell