Polizei Dortmund

POL-DO: 2. Meldung zu dem schweren Verkehrsunfall auf der A 2 bei Dortmund-Nordwest

Dortmund (ots)

Lfd.Nr.:0661

Wie bereits berichtet, hat sich auf der A 2 am heutigen Freitagnachmittag (25. Juni) gegen 15.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein SUV, der in Fahrtrichtung Oberhausen unterwegs war, kollidierte aus bislang unbekannten Gründen mit einem in gleicher Richtung fahrenden LKW. Als Folge des Zusammenstoßes durchbrach der LKW die Mittelleitplanke und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem in Fahrtrichtung Hannover fahrenden Kleinbus und einem PKW. Bei dem schweren Unfall sind nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Menschen ums Leben gekommen und drei weitere Personen schwer verletzt worden. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Hannover weiter gesperrt. In der Gegenrichtung kommt es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Wir berichten nach.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell