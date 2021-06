Polizei Dortmund

POL-DO: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 2 bei Dortmund-Nordwest - Vollsperrung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0660

Auf der A 2 hat sich am heutigen Freitagnachmittag (25. Juni) gegen 15.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die Autobahn ist aktuell in Richtung Hannover voll gesperrt, in der Gegenrichtung wurden zwei Fahrstreifen eingezogen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hat sich der Verkehrsunfall zwischen dem Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest und der Anschlussstelle Henrichenburg ereignet. Offenbar sind mehrere Fahrzeuginsassen schwer verletzt worden.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Wir berichten nach.

