Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lebensbedrohlich verletzter Rollerfahrer

LandauLandau (ots)

Am Morgen des 08. Januar 2021 befuhr ein 40-jähriger Landauer gegen 07:00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Straße "Am Hölzel" im Industriegebiet Landau Ost. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von rechts von der Fahrbahn ab, geriet gegen eine Straßenlaterne und kam zu Fall. Durch das Unfallgeschehen zog sich der 40-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen zu und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter beauftragt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Landau

P. Zindel, Polizeioberkommissar



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell